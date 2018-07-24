Аттракцион виртуальной реальности откроется в ТРЦ "Остров"

Виртуальная реальность станет еще ближе к тюменцам. Открытие игрового аттракциона VRparty состоится 29 июля в 10:00 на третьем этаже ТРЦ "Остров" (Федюнинского, 67).
В честь открытия для гостей будет действовать специальное праздничное предложение: 10 минут игры по цене 100 рублей вместо 300 рублей. Кроме того, есть возможность выиграть пятиминутную бесплатную игру, приняв участие в розыгрыше на странице https://vk.com/vrparty72.
VRparty открывает тюменцам возможность познать виртуальную реальность: сыграть в теннис, победить монстров, посетить планеты и получить массу новых впечатлений.
Кстати, это прекрасная возможность организовать необычный и захватывающий досуг на празднике и в кругу друзей. Подробности в группе https://vk.me/vrparty72 или по телефону 89224816766.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru