Аттракцион виртуальной реальности откроется в ТРЦ "Остров"

Виртуальная реальность станет еще ближе к тюменцам. Открытие игрового аттракциона VRparty состоится 29 июля в 10:00 на третьем этаже ТРЦ "Остров" (Федюнинского, 67).

В честь открытия для гостей будет действовать специальное праздничное предложение: 10 минут игры по цене 100 рублей вместо 300 рублей. Кроме того, есть возможность выиграть пятиминутную бесплатную игру, приняв участие в розыгрыше на странице https://vk.com/vrparty72.

VRparty открывает тюменцам возможность познать виртуальную реальность: сыграть в теннис, победить монстров, посетить планеты и получить массу новых впечатлений.

Кстати, это прекрасная возможность организовать необычный и захватывающий досуг на празднике и в кругу друзей. Подробности в группе https://vk.me/vrparty72 или по телефону 89224816766.