Топ мероприятий на 20 — 22 июля: концерт на набережной, запуск светящихся шаров, танцы на улицах

Тюменцев ждет насыщенная культурная программа в предстоящие выходные: концерт филармонического оркестра на набережной, запуск светящихся шаров на Цветном бульваре, первенство России по боксу, танцы на улицах, бесплатные спортивные тренировки и, конечно, множество мастер-классов на любой вкус, спектакли, концерты и экскурсии. Подробности - в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".
Уникальная выставка "Россия. Идеи для путешествий"
Всероссийская выставка "Россия. Идеи для путешествий", организованная телеканалом "Моя Планета", рассказывает о многообразии народов и мест России, а также представляет собой собрание готовых идей для путешествий по нашей стране. Полярное сияние в бескрайней тундре, закат над алтайскими горами, портреты горцев в национальных костюмах и жители суровых краев, куда можно добраться только по воздуху, — это лишь малая часть тематик выставки. Подробности тут.
Когда: до 15 августа
Где: Площадь Единства и Согласия
Вход свободный!
Выставка с видами улицы Царской
В основе экспозиции — фотографии XIX–XXI веков с видами улицы Республики, которая долгое время носила название Царская в честь приезда цесаревича Александра II в Тюмень. Фотографии представляют жизнь города в исторической ретроспективе. Среди снимков много редких кадров, которые можно назвать шедеврами старинной фотографии.
Когда: ежедневно в любое время
Где: Текутьевский бульвар
Вход свободный!
Open-air мастер-класс по свинговым танцам
Летняя серия бесплатных занятий свинговыми танцами от школы "Дом танцев" во дворе музея. Подробности по телефону: +7 (3452) 46-49-63.
Когда: пятницу в течение июля
Где: музей "Усадьба Колокольниковых"
Вход свободный!
Выступление Тюменского филармонического оркестра на набережной
Приходите и насладитесь музыкальным волшебством от профессионалов под руководством заслуженного деятеля искусств России Евгения Шестакова. В рамках концерта оркестр исполнит известные композиции из кинофильмов и балетов. Над рекой Тура прозвучат произведения Дунаевского, Дога, Чайковского и других композиторов.
Для гостей концерта будет подготовлена праздничная фотозона с профессиональным фотографом. Фотографии с мероприятия все желающие смогут найти в нашей группе. Самые юные ценители музыки познакомятся с персонажами программы детской финансовой грамотности Мини и Мани.
Когда: 20 июля в 18:30
Где: набережная Туры в районе моста Влюблённых
Участие бесплатно!
Спектакль "Поместье ворона"
Это мистический детектив и, одновременно, черная комедия, смешная и пугающая. Инспектор Раффинг попадает в поместье семьи Рейвенскрофт где расследует внезапную и загадочную смерть Патрика Рорка. Расследование идет через немыслимый лабиринт противоречивых версий смерти и не даст вам возможности предвидеть развязку преступления. Тебя будут дразнить, сбивать с толку, соблазнять, пугать и вести к темной встрече с правдой, а, может, и чем-то еще более загадочным…
Когда: 20 июля в 19:00
Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 200 — 500 рублей
Мастер-класс "Подиумные тренды в повседневном макияже"
Анна Бернацкая, визажист INGLOT, расскажет о том: где искать вдохновение; как адаптировать makeup с подиума в реальную жизнь; о трендах и техниках Nude макияжа.
Анна Бернацкая - визажист. Совмещает фриланс и работу в салоне-магазине профессиональной косметики INGLOT. Сотрудничала с модельным агентством Top Top Studio и проектом Имидж Подиум.
Когда: 20 июля в 19:00
Где: тайм-кафе "Пятый угол" (ул. Республики, 5а)
Стоимость: оплата по тарифам "Пятого угла" (1,5 часа = 300 рублей)
Показ фильма Дэвида Финчера "Бойцовский клуб"
"Бойцовский клуб" создан по мотивам одноимённого романа Чака Паланика, вышедшего тремя годами ранее. Эдвард Нортон играет безымянного рассказчика — обезличенного обывателя, который недоволен своей жизнью в постиндустриальном, потребительском обществе "белых воротничков". Он создаёт подпольную организацию "Бойцовский клуб" вместе с Тайлером Дерденом, продавцом мыла, которого сыграл Брэд Питт. Фильм транслируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Подробности по телефону: +7-922-042-00-26.
Когда: 20 июля в 20:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, 2 этаж)
Вход за депозит 200 рублей
Просмотр и обсуждение фильма Бергмана "Осенняя соната" (1978)
Фильм — обладатель премии "Золотой глобус" 1979 года в номинации "Лучший иностранный фильм". Картина рассказывает судьбу одной семьи: известной пианистки Шарлотты Андергаст, ее мужа архитектора Юсефа, и их дочерей, Евы и Елены. Но покой и умиротворение семейной обители сменяются настоящей драмой, которая никого не оставит равнодушным.
Просмотр включает в себя обсуждение фильмов: перед показом модератор будет знакомить зрителей с синопсисом картины, а после предложит каждому поделиться мнением. На показе будет присутствовать приглашенный спикер Наталья Баймуратова (гештальт-терапевт, психолог).
Когда: 20 июля в 20:00
Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)
Участие бесплатно!
Подробности: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_44166
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