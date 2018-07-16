Великая княгиня Мария Романова подарила тобольскому музею газету с фотографией цесаревича Алексея

Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна 14-15 июля гостила в Тобольск.

Особое впечатление на представительницу царского рода произвел музей императорской семьи. Осмотр этого объекта был главной целью ее визита в древнюю столицу Сибири.

Гостья вспомнила, как 25 лет назад она была в Доме генерал-губернатора, и тогда никто не мог даже предположить, что спустя годы он превратится в первый государственный музей, посвященный Николаю II и его семье.

Все, что рассказывала об экспозициях директор Тобольского музея Владислава Дронова, находило живой отклик у Марии Владимировны, ведь это история ее семьи, воспоминания родных и близких.

В дар от Императорского дома музею переданы две исторические реликвии: обложка выпуска французской газеты 1916 года с уникальной фотографией цесаревича Алексея и его преподавателя Пьера Жильяра и альбом "Божией милостью" 1957 года о жизни венценосной династии в изгнании, сообщили в администрации города.

На встрече с общественностью города Мария Владимировна сказала, что Тобольск для императорского дома город особенный, с ним связаны все государи Романовы, но прежде всего те, кто лично побывал здесь.

Семья Николая II воспринимала Тобольск как светлый и дорогой город и этому, по словам Александра Закатова, личного секретаря главы императорского дома, есть исторические свидетельства. "Они здесь испытали счастье своей семейной жизни", - отметил он.

"Я испытываю чувство уюта в вашем городе, то, каким он стал красивым, очень впечатляет. Тобольск – настоящая жемчужинка, и видно, с каким трепетом вы относитесь к своему городу, этим можно только гордиться", - сказала великая княгиня. Она поблагодарила главу города Владимира Мазура за неравнодушие и заботу о древней столице Сибири, обещала всестороннюю поддержку в восстановлении памятников истории и архитектуры, существование которых находится под угрозой из-за правовых сложностей.