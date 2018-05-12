Тюменская легенда шок-рока впервые за 20 лет выступит в Петербурге

Легендарный тюменский музыкант, основоположник российского шок-рока Ник Рок-н-Ролл впервые за 20 лет даст концерт в Санкт-Петербурге. Выступление состоится 20 мая в культурном центре "Сердце".

Переехав в Тюмень из Оренбурга в 90-е годы, Николай Кунцевич основал в здесь межрегиональный рок-центр "Белый Кот" и Всероссийский фестиваль женского рок-вокала "Сирин", на котором в разное время успешно дебютировали такие группы и певицы, как "Чичерина", "Ночные снайперы", Наталия Медведева, Юлия Теуникова и многие другие музыканты, известные не только в России, но и за ее пределами. Кроме того, музыкант долгое время принимал участие в поддержке всероссийского проекта "Культурные герои 21 века", который также проходил в Тюмени.



На следующий день после концерта, 21 мая, в музыкальном доме "SLONDONEBA" пройдет творческая встреча Ника с другими классиками советского рока, Николаем Михайловым и Анатолием Гуницким. Гости мероприятия смогут задать музыкантам интересующие вопросы и послушать живые выступления под прицелом камер телеканала "МУЗЫКА XXI", который затем оформит встречу в репортаж.