Легкоатлетическую эстафету ко Дню Победы пробежали более 900 тюменцев

Фото: группа "СДЮСШОР № 2" / vk.com

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Тюмени 9 мая в 73-й раз.

Почтить память героев спортивными забегами вышли 936 участников. Это представители общеобразовательных учреждений, вузов, ссузов, подростковых и спортивных клубов, предприятий и организаций города, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Им предстояло преодолеть дистанцию в 3950 метров, разбитую на двенадцать этапов.

Среди общеобразовательных учреждений быстрее всех финишировала команда школы №91. Их спортсмены становятся лучшими в этом забеге уже не первый год. Победителем первого этапа стал Александр Сизиков (СОШ №25).

Среди сборных ссузов победа у мужской команды из Тюменского лесотехникума и женской команды из Западно-Сибирского государственного колледжа. Победителями первого этапа стали Владимир Третьяков (Тюменский лесотехнический техникум) и Марьям Гулиева (Западно-Сибирский государственный колледж).

Среди сборных вузов первые места завоевали мужская команда из Тюменского индустриального университета (команда "ТИУ-1") и женская из ТюмГУ. Победителями первого этапа стали Андрей Распопов и Кристина Колентеева (ТИУ).

Коллектив "Роснефть" стал первым среди спортивных клубов, предприятий и организаций города. Победителем первого этапа стал Денис Кораблев (Клуб любителей бега).

Как сообщили в СДЮСШОР № 2, среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья золотую медаль завоевала команда "НЕГЕ-1". Победитель первого этапа — Данил Баганов (НЕГЕ).