Военно-спортивная эстафета "Мы против террора!" состоится в Тюмени

Мероприятие начнется 3 сентября в 10:30 на спортивной площадке школы № 69/2 г. Тюмени (ул. Самарцева, 28), сообщает департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.

В 10:45 пройдет разминка, а в 11:00 стартует сама эстафета. В соревнованиях примут участие школьники в возрасте 10-12 лет, команды школьников в возрасте от 13 до 17 лет, команды педагогов школ города и команды родителей.

Им предстоит преодолеть переправу, бег в противогазе, бег с противотанковой миной, переноску раненого, бег в чулках от общевойскового защитного костюма, передачу спального мешка над головой, гладиаторские бои и перетягивание каната.

Также для гостей мероприятия будет работать выставка военных экспонатов, площадка МЧС.В 12:00 запланировано награждение победителей эстафеты. На 1 июля патриотическое движение города Тюмени объединило более 20 700 человек. Появляются новые формы работы, призванные противостоять экстремистским проявлениям.