В Тобольске на Масленицу пройдут блинные гонки

Масштабные масленичные гулянья развернутся на обновленной Базарной площади и ул. Мира в Тобольске 14 марта. Гостей праздника ждут перетягивание гигантского каната, блинные гонки и покорение столба с подарками.

Праздник стартует с игровой эстафеты "Блинные гонки". Участники в костюмах пробегут дистанцию от Базарной площади до музея семьи императора Николая II и обратно с блинами на сковородке. А на ул. Мира состоится перетягивание гигантского каната. Его длина составит 250 метров, а вес 115 кг. Принять участие в состязании могут все желающие, пишет ИА "Тюменская линия".

В рамках масленичных гуляний также пройдут соревнования по керлингу, хоккею в валенках, состоится блинный квест "Масленичная седмица", конкурс на лучшую куклу-чучело и покорение столба с подарками. На главной сцене праздника коллективы городского центра культуры и искусств выступят с концертом. Завершатся гулянья сожжением чучела Масленицы в районе Александровского сада.