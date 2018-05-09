С Днем Победы!

07:49 09 мая 2018
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C Днем Победы, друзья!

День радости и скорби одновременно. Давайте всегда помнить о тех, кто ценой жизни и невероятных усилий завоевал для нас эту Победу! Тех, кто, проливая кровь, изнемогая от непосильной работы в тылу, отстоял целостность и независимость нашей страны на полях боевых сражений, а после этого - также героически - восстановил из руин разрушенные города и села.

Не только помнить, но и быть достойными своих предков!

Желаем вам здоровья, благополучия, счастья родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, вдохновения и неиссякаемой энергии!

Теги: День Победы
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