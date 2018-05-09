Степан Киричук поздравил жителей Тюменской области с Днем Победы

13:23 09 мая 2018
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m.ura.news

Подлинным творцом Победы в борьбе с фашизмом был весь народ: воины армии и флота, партизаны, подпольщики и труженики тыла совершили бессмертный, великий подвиг, - отметил член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук, поздравляя жителей региона с праздником 9 мая.

"Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла на примере всей своей жизни учат подрастающие поколения беззаветной любви к Отчизне", - цитирует его ИА "Тюменская линия".

Степан Киричук пожелал фронтовикам и труженикам тыла здоровья и благополучия.

Теги: День Победы , Киричук
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