Степан Киричук поздравил жителей Тюменской области с Днем Победы

Подлинным творцом Победы в борьбе с фашизмом был весь народ: воины армии и флота, партизаны, подпольщики и труженики тыла совершили бессмертный, великий подвиг, - отметил член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук, поздравляя жителей региона с праздником 9 мая.

"Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла на примере всей своей жизни учат подрастающие поколения беззаветной любви к Отчизне", - цитирует его ИА "Тюменская линия".

Степан Киричук пожелал фронтовикам и труженикам тыла здоровья и благополучия.