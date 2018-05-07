В городских лесах Тюмени предусмотрено семнадцать мест отдыха

Тюменцам напоминают, что согласно правилам благоустройства города в пожароопасный сезон запрещается разводить костры в неустановленных местах. Для отдыха в городских лесах обустроено семнадцать зон.
Они располагаются в Верхнем бору, Метелева, Плеханова, ТЭЦ-2, на Старом Ялуторовском тракте, Мысу и улице Дружбы на доступных участках лесных массивов, где имеются подъездные пути и куда не ограничивается доступ.
По информации МКУ "ЛесПаркХоз", зоны включают минимум три комплекта беседок и мангалов, туалеты, контейнеры под мусор. Самые большие места отдыха объединяют до десяти комплектов из беседок и мангалов. С точным местоположением зон отдыха можно ознакомиться на сайте администрации города.
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