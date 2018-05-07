ТРЦ "ПА-НА-МА" оштрафован на 150 тысяч рублей

В Тюмени нарушения требований пожарной безопасности выявили в ходе проверки в торгово-развлекательном центре "ПА-НА-МА". По результатам рассмотрения административных дел ООО "Овентал Тюмень" оштрафовали на 150 тысяч рублей, главного инженера — на 6 тысяч рублей.
Сотрудниками МЧС и прокуратуры было установлено, что в торговом центре звуковые сигналы системы оповещения о пожаре не обеспечивают общий уровень звука. Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие направления движения к эвакуационным выходам на лестницах.
План эвакуации первого этажа не соответствует фактической планировке. Также среди выявленных нарушений — размещение горючих материалов под лестничными маршами, под эскалатором на первом этаже расположена кофейня, на втором этаже захламлены пути эвакуации.
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