Выходные в Тюмени пройдут без осадков

По прогнозу виртуальных синоптиков, в предстоящие выходные в Тюмени осадков не ожидается.

Сильный дождь пройдет в Тюмени только в пятницу. Температура воздуха сегодня днем составит до плюс 9 градусов. В субботу ожидается переменная облачность, максимальная температура воздуха – около 7 градусов тепла. В воскресенье будет преимущественно ясно, потеплеет до плюс 13.

Однако уже в понедельник в Тюмень вернется ненастье – до плюс 11 градусов и дождь.