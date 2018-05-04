Выходные в Тюмени пройдут без осадков

По прогнозу виртуальных синоптиков, в предстоящие выходные в Тюмени осадков не ожидается.
Сильный дождь пройдет в Тюмени только в пятницу. Температура воздуха сегодня днем составит до плюс 9 градусов. В субботу ожидается переменная облачность, максимальная температура воздуха – около 7 градусов тепла. В воскресенье будет преимущественно ясно, потеплеет до плюс 13.
Однако уже в понедельник в Тюмень вернется ненастье – до плюс 11 градусов и дождь.
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