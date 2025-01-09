Жителей Тюменской области предупредили о дожде с мокрым снегом

В Тюменской области на ближайшие два дня прогнозируются потепление, снег с дождем, порывистый ветер, в отдельных районах - гололед, обстановка на дорогах может ухудшиться, предупреждает жителей региона информцентр правительства.

В Тюмени в течение дня с утренних -10° к вечеру потеплеет до -1°, ночью возможен дождь со снегом. Ночью и днём 10 января в регионе местами возможны порывы ветра 15-20 м/с, в дневные часы повышение температуры воздуха до +2°

Автолюбителей советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.