Жителей Тюменской области предупредили о дожде с мокрым снегом

10:30 09 января 2025
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В Тюменской области на ближайшие два дня прогнозируются потепление, снег с дождем, порывистый ветер, в отдельных районах - гололед, обстановка на дорогах может ухудшиться, предупреждает жителей региона информцентр правительства.

В Тюмени в течение дня с утренних -10° к вечеру потеплеет до -1°, ночью возможен дождь со снегом. Ночью и днём 10 января в регионе местами возможны порывы ветра 15-20 м/с, в дневные часы повышение температуры воздуха до +2°

Автолюбителей советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим. 

Теги: прогноз погоды
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