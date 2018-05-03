ТРЦ "Солнечный" оштрафован на 175 тысяч рублей

В Тюмени нарушение требований пожарной безопасности выявили в ходе проверки в торгово-развлекательном центре "Солнечный" и на рынке "Солнечный".

Было установлено, что в кинозалах торгового центра отделка пола и стен выполнена из горючих материалов, также там не обеспечена достаточная слышимость пожарных оповещателей. На втором этаже не обеспечены автоматической пожарной сигнализацией гардероб и комната матери. В детской комнате "Муравейник" эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции.

Помещение опорного пункта пожаротушения в полном объеме не обеспечено противопожарным оборудованием и средствами спасения. Неисправным оказался внутренний противопожарный водопровод.

На рынке "Солнечный" план эвакуации при пожаре не соответствует планировке здания. Также было установлено, что в одном из подсобных помещений повреждена электропроводка. На фасаде здания размещены рекламные баннеры из горючих материалов.

В обеих точках прокуратура и МЧС выявили и другие нарушения пожарной безопасности. Как сообщает областная прокуратура, собственник зданий АО "ДИАС" был оштрафован на 175 тысяч рублей.

Напомним, что в Тюмени в ходе аналогичных проверок нарушения требований пожарной безопасности выявили в ТРЦ "Гудвин", "Колумб", "Фаворит", "Кристалл", "Сити Молл", "Остров", "Малахит", ТЦ "Для Вас", "Дарина", на Центральном рынке, в "Тюменском ЦУМе", ТД "Центральный", магазине стройматериалов "Половик" на 50 лет Октября. Собственникам или управляющим компаниям, занимающимся обслуживанием этих торговых центров, были назначены штрафы в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Торговый дом "Центральный", где было выявлено около сотни нарушений пожарной безопасности, опечатали до суда — прокуратура потребовала запретить эксплуатацию здания до их устранения.