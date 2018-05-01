Тюменка произвела фурор на болгарской версии шоу "Голос"

Певица Анна Халембакова из Тюмени прошла во твой этап болгарской версии шоу "Голос", произведя фурор своим выступлением. По словам девушки, вокалом она занимается давно и даже прошла подготовку у известного американского педагога по вокалу Бретта Маннинга.
"Из Тюмени в Москву я приехала по приглашению британской школы в Москве, они искали педагога по вокалу международного уровня. В мои обязанности входило преподавать детям иностранцев вокал используя зарубежные методики. В 2014 году я ездила в США на обучение к всемирного известному педагогу по вокалу Бретту Маннингу, это и сыграло свою роль в развитии моей педагогической карьеры", – рассказала девушка корреспонденту "Мой портал".
Девушка закончила Тюменский колледж искусств по классу эстрадного вокала и затем Тюменскую академию культуры и искусств и социальных технологий по этой же специальности. Но в эту профессию пришла не сразу, перед музыкой Анна успела закончить медициский колледж по специальности акушерское дело. Певица даже успела поработать в родильном доме.
Анна признается, что никогда не думала, что окажется в подобном телешоу. Решение попробовать случилось спонтанно: летом она с мужем гостила в Болгарии, где и увидела рекламу местного "Голоса". " Я выбрала композицию “ Shook me all night long” группы AC/DC потому, что я очень люблю рок музыку и эту группу. У нас настоящая рок-семья", – признается девушка.
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