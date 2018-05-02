Аллея странных скульптур украсит лог реки Тюменки

Трехдневная Школа городского арт-объекта пройдет в рамках фестиваля креативной урбанистики, который будет проходить с 18 мая по 10 июня в Тюмени. Площадкой станет лог реки Тюменки, который уже стал культовым культурным местом для горожан.

Креативные тюменцы смогут погрузиться в творчество с головой и установить в логу самые необычные инсталляции и арт-объекты - из покрышек, поленьев и другого материала. Здесь появится и уличная мебель, и архитектурные конструкции, и другие неожиданные работы.

Организаторами фестиваля выступают руководитель арт-группы "Цвет города" Дмитрий Зеленин, тюменский архитектор и защитница памятников Екатерина Журавлева, экоактивист Дмитрий Велижанин, художник Денис Живило и другие. Они отмечают фантастический потенциал и душевную ценность заброшенного лога реки Тюменки, который стараются не замечать, пишет "Вслух.ру".