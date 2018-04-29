Проект #СоздайУват помогает в благоустройстве территории

Жители Уватского района направляют свои предложения и замечания по благоустройству территории проекту #СоздайУват. За полгода поступило 27 обращений.

По информации администрации Уватского района, двое жителей Увата в конце марта пожаловались на плохую уборку снега по улицам Изобилия и Кошкарова, через три дня дорожные службы провели расчистку.

На неаккуратную уборку указали и жители Нагорного: в апреле во время вывоза снега с территорий многоквартирных домов образовалась снежная куча около детской площадки. Коммунальная служба провела очистку в течение недели.

Два вопроса – ремонт подъездов и инженерных сетей в категории "Ремонт многоквартирных домов" – находятся на рассмотрении, пишет "Тюмeнская линия".

Напомним, проект разработан по поручению главы администрации района Сергея Путмина для решения вопросов благоустройства населенных пунктов. На #СоздайУват жители района сообщают о сломанном фонаре, поврежденной горке на игровой площадке, выбросе мусора в неположенном месте, брошенном автомобиле и других проблемах благоустройства. Если сообщение не противоречит правилам модерации и публикации, то оно публикуется на проекте и направляется ответственному органу для принятия мер.