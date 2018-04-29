Тюменский "Космос" ждет на экскурсию юных любителей театра

Тюменский молодежный театральный центр "Космос" 30 апреля проведет экскурсию для воспитанников театра игры "Домино", созданного при клубе детского творчества им. А. М. Кижеватова", пишет "Мой портал".
В "Космос" придут 20 подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Увлеченные театром узнают, как работает центр изнутри. Экскурсия будет представлять собой квест по площадкам Молодежного театрального центра.
Команда МТЦ приготовила несколько вариантов интерактивного взаимодействия с гостями: мастер-класс по импровизации от импров-банды “Break Fast Band”, урок по актёрскому мастерству от режиссёра молодёжного театра "Ремарка" Юлии Вологжаниной. Юные посетители "Космоса" смогут заглянуть в операторскую и посмотреть, как устроено управление сценическим светом и звуком в театральном центре и попробуют себя в качестве звукорежиссёров и художников по свету.
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