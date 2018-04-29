Тюменский "Космос" ждет на экскурсию юных любителей театра

17:32 29 апреля 2018
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newsprom.ru
| Фото: newsprom.ru

Тюменский молодежный театральный центр "Космос" 30 апреля проведет экскурсию для воспитанников театра игры "Домино", созданного при клубе детского творчества им. А. М. Кижеватова", пишет "Мой портал".

В "Космос" придут 20 подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Увлеченные театром узнают, как работает центр изнутри. Экскурсия будет представлять собой квест по площадкам Молодежного театрального центра.

Команда МТЦ приготовила несколько вариантов интерактивного взаимодействия с гостями: мастер-класс по импровизации от импров-банды “Break Fast Band”, урок по актёрскому мастерству от режиссёра молодёжного театра "Ремарка" Юлии Вологжаниной. Юные посетители "Космоса" смогут заглянуть в операторскую и посмотреть, как устроено управление сценическим светом и звуком в театральном центре и попробуют себя в качестве звукорежиссёров и художников по свету.

Теги: театр
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