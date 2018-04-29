В Кулаково открылась выставка местной мастерицы Галины Ломакиной

На родине знаменитого русского купца, мецената Николая Чукмалдина, в тюменском селе Кулаково, гордятся мастерами и ремесленниками. Недавно здесь открылась выставка Галины Ломакиной, искусно владеющей мастерством вышивания и лоскутного шитья, пишет "Мегатюмень".

Галина Ефремовна Ломакина родилась в августе 1942 года в деревне Никольск Голышмановского района Тюменской области. Отец ее Тимошенко Ефрем Филиппович еще до рождения маленькой Гали был призван на фронт. В 1943 пропал без вести. Мать Прасковья Николаевна поднимала дочь и сына одна. В тяжелые военные годы, вспоминает Галина Ломакина, всякое бывало в семье: и холодно, и голодно. Мать днем работала, а по вечерам шила. То детям своим, то соседям по заказу. Вязала, ткала половики.

В 1977 году переехала Галина в родное ей теперь Кулаково. У Ломакиной традиция: на свадьбу внукам дарит именные вышитые подушки. А как правнук или правнучка родятся, обязательно одеяло ручной работы им дарит. Все близкие ее заботой окружены. Комнату свою вот украсила картинами с конями вышитыми, кукол тряпичных нашила. Да и двор свой стороной не обошла, баню украсила.

Дочери ее от мамы любимой тоже не отстают, рукоделию в семье девочки с детства обучены.