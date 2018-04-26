Прокуратура требует приостановить работу ТД "Центральный"

В Тюмени более сотни нарушений правил пожарной безопасности выявили в торговом доме "Центральный", расположенном рядом с Центральным рынком. По результатам проверки за несоблюдение требований торговый дом был оштрафован на 200 тысяч рублей. Тюменская прокуратура направила иск к собственникам помещений и управляющей компании, обслуживающей здание, о запрете эксплуатации объекта до устранения нарушений.

Напомним, среди выявленных МЧС и прокуратурой нарушений в ТД "Центральный" были: неисправность системы автоматического пожаротушения, неисправность автоматической пожарной сигнализации на первом этаже, на этажах пути эвакуации загромождены оборудованием и манекенами, на пятом этаже из-за перепланировки перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу, в здании недостаточно знаков, указывающих направление движения при эвакуации, из-за чего на поиск эвакуационных выходов уходит много времени.

В отношении ООО "Управляющая компания "Центр" было возбуждено административное дело по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Как сообщает областная прокуратура, суд рассмотрит иск по приостановлению деятельности ТД "Центральный" 14 мая.

Напомним, ранее в Тюмени нарушения требований пожарной безопасности в ходе аналогичных проверок выявили в ТРЦ "Гудвин", "Колумб", "Фаворит", "Кристалл", "Сити Молл", "Остров", "Малахит", ТЦ "Для Вас", "Дарина", на Центральном рынке и в "Тюменском ЦУМе". Собственникам или управляющим компаниям, занимающимся обслуживанием этих торговых центров, были назначены штрафы в размере от 150 тысяч до 175 тысяч рублей. Максимальный размер штрафа за нарушение требований пожарной безопасности — 200 тысяч рублей.