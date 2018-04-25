В ТРЦ "Фаворит" нашли нарушения пожарной безопасности

В Тюмени торгово-развлекательный центр "Фаворит" оштрафован на 150 тысяч рублей за несоблюдение требований пожарной безопасности

Как установили во время проверки МЧС и прокуратура, в "Фаворите" не выполнена передача сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты ТРЦ на пульт пожарных подразделений. В некоторых помещениях отсутствует система автоматической пожарной сигнализации и автоматическая установка пожаротушения.

В нескольких кинозалах эвакуационных выходов меньше, чем положено. Также в коридорах подземных этажей, в части кинозалов и ряде других помещений не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения. Звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивают общий уровень звука.

Отделка внешних поверхностей наружных стен торгово-развлекательного центра выполнена из горючих материалов.

По результатам проверки в отношении собственника прокуратура возбудила административное дело по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В адрес руководителя организаций внесено представление об устранении нарушений закона.

Напомним, ранее в Тюмени нарушения требований пожарной безопасности в ходе аналогичных проверок выявили в ТРЦ "Гудвин", "Колумб", ТЦ "Для Вас", "Дарина", в торговом доме "Центральный", на Центральном рынке и в "Тюменском ЦУМе", ТРЦ "Кристалл", "Сити Молл", "Остров", "Малахит". Собственникам или управляющим, компаниям, занимающихся обслуживанием этих торговых центров, был назначен штраф в размере от 150 тысяч до 175 тысяч рублей.