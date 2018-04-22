Волонтеры учат юных тюменцев из дома социальной реабилитации играть в "Мафию"

Волонтеры региональной общественной организации "Тепло души – детям-сиротам" научили детей, проживающих в доме социальной реабилитации семей и детей "Борки" (бывший Борковский детский дом) играть в "Мафию".
По мнению волонтеров, популярная игра развивает общительность, умение понимать собеседника и, напротив, умение скрывать свои мысли и намерения.
Различные занятия в "Борках" и "Сиянии Севера" добровольцы проводят регулярно.
Для ребят организуют активные игры, занятия по карате, уроки профориентации, а также при поддержке крупных предприятий региона покупают необходимое для занятий и отдыха детей оборудование, пишет "Вслух.ру".
Присоединиться к команде волонтеров могут все желающие. Подробная информация о проекте "Тепло души – детям-сиротам" размещена в группе "ВКонтакте".
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