Выставка Казанского краеведческого музея знакомит с героями войны

В Казанском краеведческом музее обновляется выставка "Слава и доблесть наших земляков". Одним из важных экспонатов стал выпуск местной газеты "Колхозное знамя" от 18 июня 1941 года, впервые выставлены боевые награды солдат Великой Отечественной войны.

Как рассказала методист музея Ксения Штоль, 18 июня 41-го вышел последний мирный выпуск газеты Казанского района "Колхозное знамя". В нем говорится о привычных буднях селян: посевной, соревновании среди колхозов. Уже в следующем номере издания – фронтовые новости.

"Из района ушли на фронт больше 6 тысяч человек, почти все мужчины. С Победой вернулось меньше половины. В зале доблести и славы внимание уделяется не только солдатам, но и тем, кто остался в тылу. Здесь есть плуг, которым обрабатывались поля, носки, которые вязали женщины, мешочки с хлебом, выращенным на казанских полях, а также фотографии и биографии людей того времени", - отметила методист музея.

Экспозиция рассказывает о детских домах, куда вывезли тысячи детей из блокадного Ленинграда. Расширена часть, посвященная фронтовикам. Впервые выставлены боевые награды солдат. Так, в районе пять Героев Советского Союза и один герой Сталинградской битвы. Кроме того, есть письма с фронта, которые честно и искренне рассказывают о положении на фронте, о настроениях солдат, пишет ИА "Тюменская линия".

