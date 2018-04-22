Молодые тюменские актеры выступили в Казани

На днях завершились обменные гастроли арт-резиденции Константина Хабенского "АРТХАБ" (г. Казань) и Молодёжного театрального центра "Космос" (г. Тюмень).

В Казань отправились театр-студия "Тишина" и театр "Мимикрия". 12 и 13 апреля "Тишина" показывала фантасмагорию "Ревизор",а 14 апреля "Мимикрия" представила пластический перевод одноименного рассказа Рэя Брэдбери "Убить полюбовно".

"В Казани зрители очень добрые и мыслящие: они смеялись не только над ситуативным юмором, но и над интеллектуальным. Сама площадка "АРТХАБа" изначально несценическая: раньше там находилась старинная аптека. Мы полностью убрали одежду сцены и обыгрывали пространство с его полукруглыми окнами. Такая сценическая площадка для нас намного интереснее, чем сценическая коробка. Надеемся, что обменные гастроли станут традицией", – режиссёр театра-студии "Тишина" и руководитель проектного офиса МТЦ "Космос" Марина Деликатная.



В свою очередь более 300 тюменские зрителей познакомились с творчеством камерного театра “SDVIG”: трагикомедией "Ставка", абсурдом "А не съесть ли нам кого-нибудь?" и комедией "ART".



"АРТХАБ" и "Космос" связывают дружественные отношения. Надеемся, что в будущем получится организовать не один совместный проект.