В Тюмени "Гудвин" и "ЦУМ" оштрафованы за нарушение правил пожарной безопасности

Прокуратура и МЧС проверили "Тюменский ЦУМ" и ТРЦ "Гудвин" на соблюдение требований пожарной безопасности. В итоге по выявленным нарушениям каждый был оштрафован на 150 тысяч рублей.

Среди нарушений в Тюменском ЦУМе — размещение на первом этаже под эскалатором кофейни, деревянной мебели и других горючих материалов, не соответствующее требованиям состояние знаков пожарной безопасности, отсутствие знаков средств пожарной автоматики и ряд других.

В ТРЦ "Гудвин" баннеры на фасадах выполнены из горючих материалов, части здания различных классов функциональной пожарной опасности: торговая часть гипермаркета "Карусель", зона кинозалов "Синема Парк" и фитнес-центр не разделены ограждающими конструкциями. Звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре в кинозалах "Синема Парк" не обеспечивают общий уровень звука, сообщает прокуратура Тюменской области.

По результатам проверки в отношении ООО "Тюменский ЦУМ" и ООО "Мегаполис-Сервис" (ТРЦ "Гудвин") были возбуждены административные дела по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В адрес руководителей организаций внесены представления об устранении нарушений.