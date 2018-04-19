Пожилые волонтеры принесут добро в экомешочках на дом

Акцию "Добро на дом" в рамках всероссийской Весенней недели добра в Тюмени проведут волонтеры Областного геронтологического центра и фонда "Старшее поколение" вместе с объединением "Круговорот".

Активисты движения "Круговорот" организуют для волонтеров старшего поколения мастер-класс по изготовлению экомешочков и расскажут о пользе покупок товаров, свободных от упаковок, которые наносят серьезный ущерб окружающей среде.

"Серебряные" волонтеры используют экомешочки, чтобы купить здоровые продукты, а после с ними навестят маломобильных пожилых тюменцев. Добровольцы 55+ передадут им экопокупки и напомнят о здоровом образе жизни, пищевой безопасности, правильном питании и сохранении окружающей среды, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".