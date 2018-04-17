Собственника тюменского ТЦ оштрафовали за нарушение пожарной безопасности в детском центре

Фото: страница "Остров Сокровищ" / vk.com

На 160 тысяч рублей был оштрафован собственник торгового центра "Для Вас", расположенного на Червишевском тракте, за несоблюдение требований пожарной безопасности. В ходе внеплановой проверки в детском развлекательном центре "Остров Сокровищ", который находится в одном из строений ТЦ, были выявлены нарушения.

Как установили сотрудники МЧС и прокуратуры, в детском центре в отделке стен залов и лестничной клетки использованы горючие пластиковые панели. Ширина эвакуационных выходов там меньше требуемой правилами безопасности, часть выходов заперта на ключ. Помещения кают-кампаний для праздников на двух этажах не имеют второго эвакуационного выхода. Были выявлены и другие нарушения.

По результатам проверки в отношении основного собственника торгового центра — ООО "Эврика" возбудили административное дело по факту нарушений требований пожарной безопасности, в адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений, сообщили в областной прокуратуре.