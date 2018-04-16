Красавица из Ялуторовска поборется за звание "Миссис УФО"

Жительница деревни Черемушки Ялуторовского района Альфия Колмакова примет участие в финале конкурса красоты "Миссис УФО-2018". Для прохождения отбора ей пришлось похудеть на 30 кг.

Предложение поучаствовать в конкурсе поступило к девушке в феврале прошлого года после рождения ее сына Богдана. Ялуторовчанка удивила организаторов конкурса своими амбициями, ведь ее вес на тот момент составлял 86 кг. Девушка пообещала сбросить лишний вес до первых конкурсных испытаний, которые начинались в октябре. И ей это удалось: помимо постоянных занятий тайским боксом и физическими упражнениями, большую роль сыграло правильное питание и консультация с диетологом. В итоге за четыре месяца девушка успешно избавилась от 30 лишних килограммов.

В финале Альфия будет представлять Ялуторовск. Как говорит сама участница: "Смысл жизни - это моя семья. Мой муж это моя опора, мой сын это мой главный мотиватор, мои родители и сестра это моя гордость. А сама я люблю кудряшки и красивые платья, а еще мне нравится заниматься боксом, пока как любитель."

Финальный этап пройдет 12 мая, в нем примут участие еще 30 красавиц. Следить за ходом мероприятия можно в официальной группе конкурса "ВКонтакте".