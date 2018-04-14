Тюменские феминистки хотят создать арт-объект из рекламных листовок

Активистки тюменской феминистской группы "Гербера" совместно с экологическим объединением "Круговорот" приглашают всех желающих поучаствовать в проекте по созданию полезного арт-объекта из ненужных рекламных листовок.

Рекламные листовки – один из самых неэкологичных способов продвижения товаров и услуг. Между тем, нам часто приходится уворачиваться от настойчивых промоутеров на улице или вытряхивать бесполезные бумажки их почтового ящика. Снизить вред от такой рекламы поможет проект феминисток. Чистые рекламные листовки можно использовать для лозунгов и рисунков.

14 апреля волонтеры "Круговорота" и "Герберы" принимают листовки у горожан на пяти приемных пунктах раздельного сбора отходов: сквер "Молодежный", ул. Малыгина 51, ул. Газовиков 30, сквер "Комсомольский, сквер Болгаро-Советской дружбы. В дальнейшем из собранных материалов будут изготовлены новые, социально значимые листовки и арт-объекты, рассказывающие о правах и проблемах женщин.