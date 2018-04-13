Детский центр "Остров Сокровищ" в Тюмени пожарные признали небезопасным

Нарушения требований пожарной безопасности в ходе проверки были выявлены в детском центре, расположенном в ТЦ "Для Вас" на Червишевском тракте.

Торговый центр состоит из двух строений, соединенных переходом. В одном из них работает детский развлекательный центр "Остров Сокровищ". Было установлено, что в детском центре в отделке стен залов и лестничной клетки использованы горючие пластиковые панели. Ширина эвакуационных выходов оказалась меньше требуемой правилами безопасности, часть выходов была заперта на ключ. Помещения кают-кампаний для праздников на двух этажах не имеют второго эвакуационного выхода. Как отметили в прокуратуре Тюменской области, были выявлены и другие нарушения.

По результатам проверки в отношении основного собственника торгового центра — ООО "Эврика" возбудили административное дело по факту нарушений требований пожарной безопасности. В адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений.

Напомним, ранее в ходе проверок сотрудники МЧС и прокуратуры нашли нарушения требований пожарной безопасности на рынке "Центральный", в ТРЦ "Колумб" и ТЦ "Дарина" в Тюмени, а также в торгово-развлекательном центре "Жемчужина Сибири" в Тобольске.

Проверки пожарной безопасности инициировала Генеральная прокуратура после трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где в пожаре погибли 64 человека.

Фото: страница "Остров Сокровищ" / vk.com