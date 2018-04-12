Тюменский филармонический оркестр дал открытую репетицию перед гастролями

Генеральная репетиция Тюменского филармонического оркестра в преддверии гастрольного тура по городам России прошла сегодня днем в концертном зале имени Гуляева. Вход на нее был свободным — послушать и поддержать музыкантов перед ответственной поездкой приглашали всех желающих.

В тур Тюменский филармонический оркестр отправится 14 апреля, первое выступление состоится в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Следом — Москва, Тюменский филармонический оркестр примет участие в абонементе Московской филармонии "Шедевры русской симфонической музыки. Оркестры России". В концертном зале имени Чайковского прозвучит программа, которую сегодня услышали тюменские зрители. В первом отделении были исполнены вступление к опере Мусоргского "Хованщина" "Рассвет на Москва-реке", а также Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Сергея Рахманинова.

В Москве в Концерт №3 приглашен солировать известный пианист Александр Гиндин, в Тюмени это произведение исполнил победитель Международного конкурса имени Чайковского, лауреат международных конкурсов Дмитрий Маслеев. Он выступит с Тюменским филармоническим оркестром и в других городах тура — Казани, Воткинске, Ижевске и Перми.

Влада Нерадовская