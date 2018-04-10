В тюменском "Медгороде" хотят внедрить систему дистанционного мониторинга пациентов

В Тюмени на научно-практической конференции "День онколога" был представлен ресурс, с помощью которого пациенты, которые проходят длительное лечение, смогут регулярно сообщать своему лечащему врачу о самочувствии. Благодаря этому они смогут получать своевременную медицинскую помощь, если в этом есть необходимость. Для того, чтобы доктор правильно оценил ситуацию, пациенту нужно будет регулярно отвечать на вопросы, составленные на сайте.

О проекте рассказала директор по развитию комитета "Пациентоориентированная телемедицина" Ирина Каргальская.

"В большей степени эта система важна для людей с онкологическими заболеваниями, ведь между сеансами химиотерапии они находятся дома, без постоянного наблюдения лечащего врача. С помощью этой платформы доктор на расстоянии сможет оценить состояние пациента и, если понадобится, скорректировать следующий сеанс химиотерапии или оказать ему помощь", — отметила она.

В первую очередь проект был представлен в департаменте здравоохранения Тюменской области, где проявили заинтересованность в его реализации. Специалисты "Медицинского города" также достаточно высоко оценили разработку московских специалистов.

"Это серьёзная платформа, которая позволит улучшить качество жизни наших пациентов. Мы в этом заинтересованы, поэтому в ближайшее планируем реализовать этот проект", — прокомментировал Михаил Наумов, руководитель амбулаторно-диагностической службы ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город".