Тюменские волонтеры будут восстанавливать архитектурную среду города

Тюменские волонтеры планируют восстанавливать историко-культурную среду города, помогая домовладельцам поддерживать старые здания в центре города в нормальном состоянии. Первым таким объектом станет дом по ул. Пароходской, 24.

Этому строению волонтеры попробуют вернуть прежний вид, а затем подскажут хозяину, как поддерживать дом в нормальном состоянии.

"Мы хотим, чтобы город сохранил свой исторический облик, как для самих горожан и туристов, так и для будущих поколений. Кроме того, это возможность показать хозяевам старинных домов, что не нужно сидеть и ждать, пока их родное строение снесут. Такие дома, наоборот, могут стать достопримечательностью района. Однако прежде их нужно восстановить", – пояснила соучредитель волонтерского проекта, урбанист Маргарита Обращенко.

Сейчас организаторы проекта изучают исторические материалы, снимки, как дом выглядел раньше, делают подсчеты необходимых вложений для восстановления здания, а также ищут спонсоров для приобретения строительных материалов. Принять участие в работах могут все желающие. Средства инвесторов направят на покупку стройматериалов, а также оплату работы квалифицированных специалистов – например, на обновление резных наличников, замену электрики, укладку плитки на цоколе. Остальное будет сделано своими силами. Для начала работ волонтерам необходимо 100 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".