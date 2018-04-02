Тюменцам помогают изготовить портреты к "Бессмертному полку"

В Тюменской областной научной библиотеке продолжается акция "На парад с портретом деда", "Бессмертный тыл", "Дети войны". До 27 мая тюменцам бесплатно оцифруют и распечатают в формате А4 фотографии участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени.

В библиотеке могут изготовить не больше двух портретов для одного заказчика, к заявлению, которое пишется на месте, должны прилагаться исходные фотографии с обязательным указанием фамилии, имени и отчества человека.

При необходимости проводится электронная реставрация старых снимков. Срок выполнения — 2–3 рабочих дня.

В Тюмени все желающие могут обратиться в ГАУК ТОНБ с заявлением о создании портрета, которое заполняется на месте, по следующим адресам:

— ул. Орджоникидзе, 59: вторник–пятница с 9.00 до 22.00; суббота–воскресенье с 11.00 до 19.00; в понедельник прием заявлений не осуществляется. Телефон для справок: 565-300.

— ул. Тульская, 4/3: понедельник–пятница с 10.00 до 18.00; в субботу прием заявлений не осуществляется; воскресенье – с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 321-595.

— ул. Холодильная, 84: понедельник–пятница с 10.00 до 18.00; суббота – с 10.00 до 17.00; в воскресенье прием заявлений не осуществляется. Телефон для справок: 227-040.

Акция "На парад с портретом деда", "Бессмертный тыл", "Дети войны" проводится по инициативе Областного совета ветеранов войны и труда, представителей ряда молодежных движений и организаций, а также при поддержке правительства Тюменской области.