Тюменцы стали призерами Сибирской геологической олимпиады школьников

Тюменские школьники стали призерами и победителями Сибирской геологической олимпиады, которая проходила в Новосибирске в конце марта. Ребята привезли 11 наград. Победители получат дополнительные 5 баллов к сумме баллов ЕГЭ при поступлении на геолого-геофизический факультет Новосибирского государственного университета.

Как сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской обалсти Евгения Самохвалова, победителем соревнований по нефтегазовой геологии стал Кирилл Кельтман из школы №92, третье место в этой номинации занял Владимир Князев из школы №43. В теоретических знаниях дипломы второй степени получили Александр Меньшиков из лицея №81 и Владимир Князев из школы №43, третье место завоевали Артем Зарубин из школы №5, Кирилл Кельтман из школы №92, Валерия Кондрашова из лицея №34, Татьяна Сизова из школы №40.

Кроме того, поощрительными призами за письменную работу отметили Ивана Князева. Грамоты и благодарности за активное участие в олимпиаде получили учащийся школы №43 Богдан Дианский и Вячеслав Брит из школы №63.

Олимпиада включала заочный и очный этап. На заочном конкурсе участники представляли собственные исследования. Очный включал отборочный тур собеседования и письменные задания, допуск к которым получили наиболее эрудированные в области геологии школьники.

Школьники демонстрировали свои знания о метеоритах, минералах и горных породах, месторождениях, отвечали на практические вопросы.

В дни очного конкурса ребята посетили Центральный сибирский геологический музей, палеонтологический музей, слушали познавательные лекции по геологии, пишет "Мегатюмень".

