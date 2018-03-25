Для юных школьников Ялуторовска провели увлекательный урок природоведения

Открытый интегрированный урок по окружающему миру и математике провели для ялуторовских четвероклашек в музее "Дом природы". Его посвятили теме охраны окружающей среды.

Как сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, в рамках занятий учащимся предложили выполнить несколько практических задании. Например, найти на карте России заповедники, особое внимание было уделено заповедным территориям в Тюменской области. Школьники выяснили, что на территории Ялуторовского района расположен один заказник и семь природных памятников регионального значения. Открытый урок завершился защитой работ по одному из особо охраняемых природных территорий Ялуторовского района, не обошлось без дискуссий, пишет "Мегатюмень".

До сентября во всех школах региона пройдут всероссийские экологические уроки "Вода и здоровье". На них юные тюменцы узнают, какую роль играет вода в жизни человека и природы, что можно сделать для её сохранения и как решить данную проблему по крайней мере в масштабах своего района.