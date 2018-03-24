Стало известно, кто представит Тюменскую область на чемпионате по ЧГК

Квалификационный отбор на участие в чемпионате России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" 2018 года прошли три команды Тюменской области: . "Поребрик", "Тупо Вата" и "Святой листок", сообщили в пресс-службе губернатора.

В тройке лучших тюменских команд сезона 2017 — 2018 — студенческая сборная "Поребрик", которая поставила своеобразный рекорд, завоевав право представлять Тюменскую область и на взрослом, и на студенческом чемпионатах этого года.

Средний возраст игроков команд "Тупо Вата" и "Святой листок" - 32 года, обе они имеют богатую игровую биографию, в которой есть множество побед на региональных чемпионатах по "Что? Где? Когда?", "Брейн-рингу" и другим интеллектуальным играм. Соперниками тюменцев на Чемпионате России станут 75 команд из 20 субъектов РФ. За два дня будет отыграно 90 вопросов, на каждый — по минуте обсуждения.

Пока лучший результат тюменцев на Чемпионате России по "Что? Где Когда?" -14е место команды ForУМ в 2013 году. Успешного им выступления на нынешнем Чемпионате 30 апреля и 1 мая в Санкт-Петербурге.