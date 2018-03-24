Концерт Елки и Тимати станет новым этапом курсов event-менеджмента в Тюмени

Фото из группы "Тюмень — наш дом" в ВК

Новоиспеченные организаторы мероприятий в Тюмени уже прошли первую стажировку, приняв участие в проведении фестиваля "Тюменская весна" 18 марта, и теперь готовятся к следующему испытанию – концерту Елки и Тимати, который пройдет 25 марта, пишет "Мегатюмень".

На "Тюменской весне" выпускники курсов event-менеджмента работали на 200 городских площадках. Всего в администрировании конкурса участвовали 485 человек. Во время стажировки организаторы разделились на команды по 2 – 3 человека и отправились на 200 городских площадок чтобы курировать фотоконкурс.

По завершению обучения участники вместе с командой "Моей территории" реализуют крупные проекты весеннего сезона: XXIII Областной фестиваль "Студенческая весна"; грантовый конкурс "Моя идея"; социальный проект "Шанс" и др. Стать организатором крупных региональных и федеральных событий может любой желающий.