Помощь детям с ДЦП обсудили специалисты в Тюмени

Медики разных специальностей, работающие с пациентами, страдающими детским церебральным параличом, прошли в Тюмени обучение по программе мониторинга за пациентами с такими и другими нарушениями движения, рассказали в пресс-службе губернатора.

Мероприятие в седьмой раз собрало неврологов, реабилитологов, ортопедов, ежедневно работающих с детьми, а также родителей-членов областной общественной организации "Дети-ангелы" и специалистов областного центра реабилитации инвалидов и областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник".

Неделю актуальные проблемы обсуждались на площадках областного детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда" и регионального социально-реабилитационного центра "Семья".

Приглашённые эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана консультировали семьи по вопросам респираторной поддержки и эксплуатации жизненно важного оборудования – аппаратов инвазивной и не инвазивной вентиляции легких, откашливателей и их индивидуальных настроек. Слушателей познакомили с европейской моделью наблюдения, где целая команда из невролога, физического терапевта, ортопеда, вертебролога, специалиста по техническим средствам, хирурга, и других профессионалов показала методику последовательного ведения тюменских ребятишек. Впервые прошло обучение родителей детей со спинальной мышечной атрофией практическому использованию в быту технических средств реабилитации - колясок, вертикализаторов, ортезов.

В организации мероприятий участвовали Российский благотворительный фонд "Семьи с СМА", Благотворительный проект социального партнерства правительства Тюменской области "Ключ к жизни" и Ассоциация родителей детей с проблемами развития.