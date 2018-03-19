Александр Пересторонин: участие в выборах президента сплотило граждан

Высокая явка в Тюменской области на выборах президента России свидетельствует о неравнодушии граждан к будущему страны. Тюменцы продемонстрировали активную позицию, ответственность и единение, считает сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Пересторонин.

18 марта 2018 года состоялись выборы президента РФ. В Тюменской области в голосовании приняли участие более 843,5 тыс. человек, явка составила 78,93%. При этом в 12 районах зафиксирована рекордная явка избирателей – более 90%.

"Активность на участках была с самого утра, тюменцы шли голосовать целыми семьями, было много молодежи, пенсионеров. У всех было хорошее настроение. Выборы объединили и сплотили людей. Большинством голосов выделили бесспорного лидера – Владимира Путина, который также является лидером Общероссийского народного фронта и, несомненно, вдохновляет на движение вперед", - прокомментировал Александр Пересторонин.

Так, 672 тыс. 385 жителей Тюменской области отдали свои голоса на выборах президента за Владимира Путина, это 79,75% от общего числа людей, пришедших на избирательные участки. Такие данные были озвучены после обработки 99,91 % бюллетеней.

Сергей Бабурин получил 0,54% голосов избирателей, Павел Грудинин – 8,22%, Владимир Жириновский - 7,63%, Ксения Собчак – 1,39%, Максим Сурайкин – 0,50%, Борис Титов – 0,54%, Григорий Явлинский – 0,57%.