Фестиваль "Поющий город" объединил три поколения тюменцев

Фото МАОУ Гимназия №1

В Тюмени завершился фестиваль "Поющий город", в котором приняли участие школьные хоровые коллективы. Во время конкурса детям подпевал весь зал: родители, группа поддержки.

Как рассказала профессор кафедры хорового дирижирования ТГИК и главная судья хорового марафона Ирина Бибеева, ни один детский песенный фестиваль не получал столько родительской поддержки и внимания. "Было множество кричалок, праздничных воздушных шаров и позитивных эмоций. Детям подпевали мамы и папы, бабушки и дедушки, песня объединила три поколения тюменцев", - отметила она.

Тюменские родители с гордостью делятся успехами своих детей в социальных сетях, выкладывая фотографии с фестиваля под хэштегом #поющийгород, а также награды и дипломы. Например, хоровому коллективу 7 "Ж" класса школы №15 за успешное выступление вручили сертификат на экскурсионную поездку в Тобольск. Ребята исполнили песню "Аист на крыше", их с удовольствием поддержали родители.

Организаторы фестиваля отметили, что школьные хоры исполняли песни из конкурсного положения, которые знакомы каждому тюменцу – и взрослым, и детям. Благодаря этому подпевающий зрительный зал сливался с детскими голосами, звучащими со сцены.