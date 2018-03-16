В Тюмени обучают организаторов крупных мероприятий

Второй этап обучения организаторов крупных событий завершился в рамках курсов event-менеджмента в Тюмени на этой неделе. В практической и лекционной сессиях приняло участие 250 человек, сообщает "Мегатюмень."

На лекциях региональные спикеры не только познакомили будущих организаторов с понятиями проектного менеджмента и администрирования, но и на примерах проектов рассматривали этапы организации и затронули основные аспекты, на которые необходимо обратить внимание.

Практические интенсивы были посвящены грамотному выступлению на публике и работе с недовольными участниками проектов. Кроме того, будущие организаторы участвовали в игре-симуляции, где задавали друг другу провокационные вопросы, по итогу дали друг другу советы и рекомендации, которые помогут достичь эффективной коммуникации.

В это воскресенье, 18 марта, участники пройдут вторую стажировку на крупном событии и вместе со своими кураторами участники организуют более чем на 184 городских площадках фотоконкурс "Открой свою Тюмень".

По итогу обучения участники вместе с командой "Моей территории" реализуют крупные проекты весеннего сезона: XXIII Областной фестиваль "Студенческая весна"; грантовый конкурс "Моя идея"; Киберфестиваль и других.