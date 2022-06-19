Курс по арт-медиации от Эрмитажа стартует в Тюмени

С 20 по 24 июня в Тюмени пройдет Школа медиации от Молодежного центра Эрмитажа и Молодежного театрального центра "Космос". Занятия пройдут в Театральном центре и на дополнительных локациях города.

Программа состоит из 10 занятий, по 2 ежедневно. Курс пройдет на базе Молодежного театрального центра "Космос", также предусмотрены экскурсии по городу, практика в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Подать заявку на курс мог любой желающий.

Кураторами выступили: Анна Тыренко — филолог, преподаватель современного искусства в Государственном Эрмитаже и Высшей Школе Экономики в Санкт-Петербурге, и Марат Исмагилов — историк искусства, лектор, окончил магистерскую программу факультета Европейского университета в Санкт-Петербурге.

В программе — лекции приглашенных специалистов из разных городов. О технологии арт-медиации и работе с группой расскажет Дарья Маликова, специалист научно-просветительского отдела Уральского филиала РОСИЗО-ГЦСИ (Екатеринбург), занятие о медиации в классическом музее проведут Алексей Бойко и Анна Цветкова, специалисты Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). Встречу о зрительском опыте проведет Александрина Шаклеева, руководитель Молодежного театрального центра "Космос", сообщила Мегатюмень.