Тюменцев научат аргентинскому танго

Латиноамериканское танцевальное шоу состоится в тюменском торгово-развлекательном центре "Гудвин" 17 марта в 16:00. Гости смогут не только посмотреть на выступления танцоров, но и взять несколько уроков у высокопрофессиональных преподавателей, сообщают организаторы.

На мероприятии пройдет розыгрыш пригласительного билета на две персоны в Тюменскую филармонию на концерт аргентинского шоу "Ангел и Демон" и абонемента в одну из школ танцев.

Помимо этого, во время яркого карнавала танцевальных школ можно будет приобрести льготные билеты на аргентинское шоу. Билеты будут представлены по фиксированной цене - 1000 рублей и это на места, стоимость которых достигает 2500 рублей.