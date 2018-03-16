Тюменцев приглашают на выставку доспехов средневековой Сибири

15:40 16 марта 2018
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В Археологическом музее-заповеднике заработала экспозиция "В арсенале древних воинов". Выставка доспехов и вооружения средневековой Сибири организована совместно с негосударственным частным учреждением культуры "Музей частных коллекций", предоставившего часть музейно-экспозиционного материала.

Также в основе выставки предметы из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, реконструкции доспехов и амуниции сибирского населения XII–XVI веков, а также оригиналы костюмов из фильма "Тобол".

Стоимость билета — 100 руб., студенты, школьники, дошкольники, пенсионеры — бесплатно. Экскурсионное обслуживание — 400 руб.

Теги: выставка , история , музеи
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