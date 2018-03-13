Поэтесса Ах Астахова выступит в Тюмени

Поэтесса Ах Астахова 15 марта представит свою новую программу в Тюмени на сцене ДК "Железнодорожник".

Лирика Ах Астаховой, настоящее имя которой Ирина, очень многогранна. Ее считают одной из самых ярких поэтов современности, она собирает концертные залы в городах России, Украины, Беларуси, Франции, Чехии и других стран. В своих стихах девушка обращается к темам отношений, путешествий, поиска жизненного пути и призвания.

Осенью 2017 года Ирина выпустила сборник стихотворений. "Мужская лирика / Женская лирика". Это сборник стихов двух противоположностей, уживающихся в поэте: прямолинейные и строгие стихотворения, написанные от лица героя-сердцееда, и мягкие и нежные стихи, полные глубокой трогательности женской души. Книга выпущена издательством "Эксмо".

Мелодичность и легкость лиричных строк в сочетании с живым музыкальным сопровождением создают неповторимую атмосферу на ее выступлениях. Ирина представит слушателям свою новую программу "Чем счастливее будешь ты". Музыку для выступления Ирины создал композитор-неоклассик Никола Мельников.

Начало концерта в 19.00. Приобрести билеты можно здесь: http://tyumen.kassy.ru/event/886/. Кроме того, у тюменцев есть возможность попасть на концерт бесплатно: розыгрыш билетов проходит в аккаунте проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в Instagram. Подведение итогов уже 13 марта вечером.