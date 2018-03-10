В Тюмени возрождают технологии аналоговой фотографии

Тюменские фотографы-энтузиасты, участники клуба аналоговой и документальной фотографии "8×10", основали выездное пленочное фотоателье.

Теперь горожане могут пригласить, к примеру, на свадьбу не обычного фотографа, а целую команду, которая продемонстрирует, как создавались фотоснимки раньше, в доцифровую эпоху, пишет "Вслух.ру".

По словам создателей ателье, главная его особенность – использование камеры большого формата и, соответственно демонстрация всего процесса появления снимка. Зрители этого действия могут узнать об особенностях проявки пленки, старых технологиях печати фотоизображений.

Клуб аналоговой и документальной фотографии "8x10" — это культурный и образовательный проект в области аналоговой и цифровой фотографии и визуальной коммуникации. В клубе работает фотошкола, лекторий, фотостудия и фотолаборатория. Часто здесь проходят показы необычных фильмов, причем цену за вход определяют сами зрители.