Жителям Лугового представили "Лоскутную мозаику"

Выставка "Лоскутная мозаика" открылась в тюменском селе Кулаково по инициативе работников местного дом культуры и библиотеки при участии руководителя квилт-клуба "Сибирская палитра" Анны Глазуновой и ее коллеги Людмилы Шатохиной, пишет "Мегатюмень".

Клуб "Сибирская палитра" прославился далеко за пределами Тюменской области благодаря проекту "Конек-Горбунок". В экспозиции, которую на этот раз собрали здесь мастера, представлены клубное панно, созданное к 70-летию Тюменской области, изделия из серии "Окна", "Петушок", лоскутные одеяла Анны и Людмилы Глазуновых, Лины Гольцовой, Гульфии Мирзаяновой, Аллы Гогул, Людмилы Масловой и других квилтесс. Есть многие другие изделия, в том числе копия олимпийского одеяла, подаренного в год проведения олимпийских игр в Сочи российской лыжнице и биатлонистке, паралимпийской чемпионке и многократному призёру Паралимпийских игр Юлии Будалеевой.

Представлено и панно из народного проекта "Конек-Горбунок", посвященного 200-летию знаменитого уроженца Ишимского уезда, нашего земляка поэта и просветителя Петра Ершова. Оно здесь не случайно – своего рода анонс будущего показа. По планам организаторов, "Конек-Горбунок. Лоскутная сказка" должен быть увиден во всех городах Тюменской области, и, разумеется, на территории "Столичного". В селе Луговое этот проект уже демонстрировался.