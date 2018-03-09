Тюменские медики на своем примере продвигают здоровый образ жизни

Медицинские работники Тюменской области выходят кататься на лыжах, коньках, санках в рамках проекта "Маршруты здоровья". На своем примере они демонстрируют, как важно бывать на свежем воздухе и поддерживать здоровый образ жизни.

Как рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения региона Александра Малыгина, в Абатском районе прошли соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие медики Областной больницы №4 (г.Ишим). Сотрудники Бердюжской районной больницы также приняли участие в акции, многие пришли с семьями и детьми. Они участвовали в лыжных забегах и катались на коньках. Самой возрастной участнице из Бердюжья – 63 года.

Армизонские медики провели лыжный забег под девизом "На лыжах от гипертонии!". А в Сорокинской больнице начали постигать азы скандинавской ходьбы. Мастер-класс для медработников провел инструктор местного спорткомплекса.

Более 100 сотрудников всех подразделений Областной больницы №3 города Тобольска вместе со своими семьями активно отдыхали на горнолыжном склоне. "Охрана здоровья тоболяков — приоритетная цель работы, поэтому мы рекомендуем всем горожанам заниматься спортом и чаще бывать на свежем воздухе. И сами активно поддерживаем здоровый образ жизни", — подчеркнул главврач медучреждения Марат Баширов.

