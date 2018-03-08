В Тюмени покажут спектакль о людях, отказавшихся от гаджетов

Премьера мюзикла Валерия Серебренникова "Остров Гур-гуру, или Рай без Wi-Fi" пройдет в Тюмени в молодежном театральном центре "Космос" 25 марта. История повествует о группе ребят, которые отказались от гаджетов приехали на остров, где нет компьютеров и Интернета.

Как пишет "Тюменская область сегодня", герои могут сделать только один звонок маме. Это их сознательный выбор, подчеркивает композитор и педагог, подростки сами выбирают путь к свободе. Неожиданно на острове оказываются Тоби и Эмма — их выбросило на берег. Но и они принимают общую установку.

Автором стихов является тюменская поэтесса Антонина Маркова, либретто составил сам Валерий Серебренников, режиссером стала Екатерина Рублева. В спектакле задействованы юные и взрослые исполнители. Репетиции идут в помещении тюменской "Школы будущего" (руководитель Татьяна Зыкова). Декорации и костюмы для постановки предоставил областной детский образовательно-оздоровительный лагерь "Остров детства" (директор Андрей Филимонов).